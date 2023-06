Les Etoiles du Classique Théâtre Alexandre Dumas – Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 29 juin 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Les Etoiles du Classique 29 et 30 juin Théâtre Alexandre Dumas – Saint-Germain-en-Laye Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans – Tarifs réduits pour les familles – tarifs réduits étudiants et RSA.

Tout est parti d’une idée un peu folle : inviter de jeunes musiciens à un rendez-vous convivial en plein air, en offrant au grand public une programmation originale et de très grande qualité.

La philosophie du Festival est de réunir de nouveaux talents et de créer des moments de rencontres entre les artistes, le public et le monde de la musique.

Les Étoiles du Classique programment de jeunes musiciens non seulement pour leurs qualités artistiques et le prestige de leurs parcours, mais aussi pour leur sensibilité, leur générosité et leur envie de partager des moments d’échanges forts avec le public.

Issus des meilleurs conservatoires nationaux et internationaux, ces jeunes talents trouveront dans le Festival une véritable opportunité : celle de se produire devant un large public et de saisir leur chance au contact de professionnels du monde de la musique.

Cette énergie trouve pleinement sa place dans le beau cadre de Saint-Germain-en-Laye : les quatre jours de concerts auront lieu au Théâtre Alexandre Dumas, dans l’Église Saint-Germain, et en plein air sur une grande scène couverte dans le parc du château du Domaine national.

Et parce que les élans de curiosité se trouvent bien souvent à l’origine d’émotions vives et de grandes passions, l’accessibilité au concert est soutenue par une proposition tarifaire très avantageuse.

Théâtre Alexandre Dumas – Saint-Germain-en-Laye Jardin des Arts Place André-Malraux 78100 Saint-Germain-en-Laye

