OKA Théâtre Alexandre Dumas Saint-Germain-en-Laye, 12 janvier 2024, Saint-Germain-en-Laye.

OKA 12 et 13 janvier 2024 Théâtre Alexandre Dumas Sur réservation

Inspiré des ocas amérindiens, OKA est une invitation à porter un autre regard sur la nature qui nous entoure.

Deux musiciens puisent dans les racines des musiques du monde et plongent les spectateurs dans des ambiances évocatrices d’un monde sauvage à la limite du visible, prêt à se métamorphoser et à résonner.

Installés sur des îlots au cœur de l’espace scénique, petits et grands peuvent, au gré de leurs envies, participer au geste artistique, s’emparer d’objets évocateurs d’une nature imaginaire ou simplement se laisser porter par les voix et la musique.

PRESSE

« Faire partie d’un tout ? Rendre perceptible notre relation à la nature, au vivant ? C’est ce que réussit ce « concert-paysage », (…) tant dans sa forme, immersive, que dans son propos.»

TTT Télérama – Françoise Sabatier Morel

DISTRIBUTION

Conception et écriture : Florence Goguel

Création sonore et interprétation : Gonzalo Campo et Florence Goguel

Scénographie, création textile, costumes : Marlène Rocher .

Construction scénographie : Patrice Balandreaud, Tatiana Cotte et Jean-Luc Priano

Son : Tania Volke

Régie : Lonni Zapha

Théâtre Alexandre Dumas Jardin des Arts, 3 Rue Henri Quatre, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « administration@leportevoix.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T09:30:00+01:00 – 2024-01-12T10:05:00+01:00

2024-01-13T11:00:00+01:00 – 2024-01-13T11:35:00+01:00

musique écosophie

