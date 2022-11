Dominique A // Concert au Théâtre A. Dumas en coréalisation avec La CLEF Théâtre Alexandre Dumas, 11 mars 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Dominique A // Concert au Théâtre A. Dumas en coréalisation avec La CLEF Samedi 11 mars 2023, 20h30 Théâtre Alexandre Dumas

32 € plein / 28 € adhérent / 22 € jeune / 18 € jeune adhérent

Voilà 30 ans que Dominique A officie sur la scène francophone. Auteur-compositeur-interprète, guitariste et poète, il est considéré comme l’un des fondateurs de la « nouvelle scène française ».

Théâtre Alexandre Dumas Jardin des Arts, 3 Rue Henri Quatre, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« link »: « http://www.dominiquea.com »}, {« data »: {« author »: « Dominique A », « cache_age »: 86400, « description »: « Titre disponible ici : https://DominiqueA.lnk.to/NouvellesduMondeLointainYDnnRetrouvez Dominique A sur : nhttps://www.dominiquea.com/nInstagram: https://www.instagram.com/dominiqueanFacebook: https://www.facebook.com/DominiqueAofficielnnRu00e9alisation : Simon Vanrie nProduction : Bobine – Alix Turrettini nProduction exu00e9cutive : Nada – Margaux Yerna et Greta Vecchio nAssistante de production : Nesma GauthiernnDirecteur de la photographie : Romain Ferrand nAssistant camu00e9ra : Ryszard Karcz nChef u00e9lectricien : Michau00ebl Stolz assistu00e9 de Thu00e9o Dardenne et Milo Hu00e9rion nChef machiniste : Cyril Jean nMaquillage : Anau00efs Baivier nMontage : Lu00e9o Parmentier nEtalonnage : David Bouhsira nnAvec Amandine Laval, Anna Pouye, Gwendoline Gauthier, Habib Ben Tanfous, Muriel Bersy et Philippe Grandu2019Henry nnUn immense merci aux u00e9quipes de CHEZ PIAS, u00e0 Jean-Claude Honnay du Brussels Royal Yacht Club, u00e0 la Wasserette Point Jaune du Centre Ville, aux u00e9quipes de Pali Pali et du Grand Hospice avec Edouard Meier et Michel IvornnPrestataires : Lites / Artisium / Grip & Motion Services sprl / Stances / Communication Audiovisual Services », « type »: « video », « title »: « Dominique A – Nouvelles du monde lointain », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/wEk5MnbFv_Q/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=wEk5MnbFv_Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UClmKnIT8t12opWBUPs41vUg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

www.dominiquea.com

https://youtu.be/wEk5MnbFv_Q Préparez votre visite

Ouverture des portes dès 19h30

Début du spectacle à 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-11T23:00:00+01:00 Jérôme Bonnet

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Théâtre Alexandre Dumas Adresse Jardin des Arts, 3 Rue Henri Quatre, 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Théâtre Alexandre Dumas Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines

Théâtre Alexandre Dumas Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/

Dominique A // Concert au Théâtre A. Dumas en coréalisation avec La CLEF Théâtre Alexandre Dumas 2023-03-11 was last modified: by Dominique A // Concert au Théâtre A. Dumas en coréalisation avec La CLEF Théâtre Alexandre Dumas Théâtre Alexandre Dumas 11 mars 2023 Saint-Germain-en-Laye Théâtre Alexandre Dumas Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye Yvelines