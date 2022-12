Hilda Théâtre Alexandre Dumas Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Hilda Théâtre Alexandre Dumas, 13 janvier 2023, Saint-Germain-en-Laye. Hilda Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 Théâtre Alexandre Dumas

18€ à 32€

Théâtre de La Balance – Elisabeth Chailloux Théâtre Alexandre Dumas Jardin des Arts, 3 Rue Henri Quatre, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France Mme Lemarchand, bourgeoise de gauche, convoque Frank Meyer. Elle veut engager son épouse, Hilda. Pour 50 francs de l’heure, il s’agit de faire le ménage, de s’occuper de ses trois enfants et de lui tenir compagnie. Pourquoi Mme Lemarchand veut elle engager Hilda et personne d’autre ? Elle a entendu dire qu’Hilda était saine d’esprit et belle de corps. L’apparence est primordiale pour Mme Lemarchand qui ne peut supporter la solitude. Mme Lemarchand désire faire d’Hilda son employée, son amie, sa chose.

Face à cette emprise, Hilda se mure dans le silence. En réalité, que possède la patronne de son employée ? Ses gestes automatiques, sa présence, fantomatique et le droit de répéter son prénom à l’infini. L’essentiel d’Hilda – ses sentiments, ses pensées – lui échappe. Mme Lemarchand, comme tous les vampires, a besoin de chair fraîche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T22:00:00+01:00 Jean-Louis-Fernandez

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Théâtre Alexandre Dumas Adresse Jardin des Arts, 3 Rue Henri Quatre, 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Théâtre Alexandre Dumas Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines

Théâtre Alexandre Dumas Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/

Hilda Théâtre Alexandre Dumas 2023-01-13 was last modified: by Hilda Théâtre Alexandre Dumas Théâtre Alexandre Dumas 13 janvier 2023 Saint-Germain-en-Laye Théâtre Alexandre Dumas Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye Yvelines