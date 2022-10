Le Concert Spirituel | Le Sicilien ou l’Amour peintre de Molière et Lully Théâtre Alexandre Dumas, 9 octobre 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Représentée pour la première fois à Saint-Germain-en-Laye au mois de février 1667, puis sur le théâtre du Palais-Royal le 10 juin 1667.

Direction artistique et mise en scène : Vincent Tavernier 
Direction artistique : Hervé Niquet
Chorégraphie : Marie-Geneviève Massé 
Décors : Claire Niquet
Costumes : Erick Plaza-Cochet
Lumière : Carlos Perez
Assistante à la mise en scène : Marie-Louise Duthoit
Assistant à la chorégraphie : Olivier Collin
Assistante costumes : Sylvie Barras

ici Argument La scène est en Sicile – soit, dans l’esprit du temps, une contrée exotique et ensoleillée, propice à toute fantaisie ; le creuset plus ou moins fantasmé où se croisent et se mêlent toutes les nations du pourtour méditerranéen ; une terre, enfin, où les passions sont réputées violentes et la jalousie des natifs proverbiale. Le jeune Adraste, digne représentant de l’excellence française et de sa galanterie bien connue (Cocorico !), s’est follement épris de la belle Isidore, la captivante esclave grecque du sévère Sicilien Don Pèdre – lequel, bien entendu, la destine à sa couche. Comment Adraste, que la garde obsessionnelle du jaloux empêche de communiquer avec sa belle, pourra-t-il savoir si ses sentiments sont partagés par la belle Isidore ? Avec l’aide de son esclave turc Hali (le fourbe de service, mais pas bien dégourdi pour autant), le jeune homme va entreprendre une série de ruses… galantes. Vincent Tavernier, mise en scène et direction artistique

Les Malins Plaisirs Le Concert Spirituel, instrumentistes et chanteurs Marie-Geneviève Massé, chorégraphie

Cie de danse L’Eventail Claire Niquet, décor

Erick Plaza-Cochet, costumes

Carlos Perez, lumières Clément Debieuvre, haute-contre

François Joron, taille

François Héraud, basse-taille Comédiens des Malins Plaisirs

Quentin-Maya Boyé ou Pierre-Guy Cluzeau, Don Pedre

Marie Loisel ou Jeanne Bonenfant, Isidore

Maxime Costa ou Laurent Prévôt, Adraste

Benoît Dallongeville ou Olivier Berhault, Hali Danseurs de la Cie de danse l’Eventail

Adeline Lerme, Marionnettiste / Marionnette / Zaïde

Artur Zakirov, Marionnettiste / Marionnette / Manipulateur Quatuor du Concert Spirituel

Nathalie Petibon, Renata Duarte, Johanne Maitre, Vincent Blanchard, flûtes et hautbois (en alternance)

Lucile Tessier, basson

Simon Waddell, Victorien Disse, Albane Imbs, théorbe (en alternance) Les représentations du Sicilien ou l’Amour peintre, sont dédiées à la mémoire de Laura Duthuillé, hautboïste au Concert Spirituel, disparue trop prématurément en janvier 2022. Durée : 1h20 sans entracte

A partir de 12 ans Coproduction : Les Malins Plaisirs, Le Concert Spirituel, L’Eventail, Angers-Nantes Opéra, Le Grand T de Nantes, l’Atelier Lyrique de Tourcoing, les Opéras de Massy, Reims et Grand Avignon, le Centre de musique baroque de Versailles, le Théâtre Montansier de Versailles, La Barcarolle – Théâtre du Pays de Saint-Omer, le Théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye, et la ville du Touquet-Paris-Plage.

