Colllectif Surnatural présente Léonora Théâtre Aleph Ivry-sur-Seine, jeudi 18 janvier 2024.

Colllectif Surnatural présente Léonora Fanny Menegoz et Anne Palomeres explorent la dimension théâtrale et visuelle de l’étude des hystériques par Charcot, et questionnent la folie et l’insensé… Jeudi 18 janvier, 20h00 Théâtre Aleph 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T23:59:00+01:00

Léonora est un duo inspiré par le livre de Georges Didi-Huberman, Invention de l’hystérie : Charcot et l’iconographie photographique de la Salpêtrière. Nous explorons la dimension théâtrale et visuelle de l’étude des hystériques par Charcot, et nous questionnons la folie et l’insensé…

Fanny Menegoz : flûtes

Anne Palomeres : danse, lumières

La soirée sera partagée avec Fargo, quartet de musique improvisée constitué des réjouissants Thomas Caillou, Esteban Pinto Gondim, Blaise Chevallier et Rafaël Koerner.

Théâtre Aleph 29 Rue Christophe Colomb, 94200 Ivry-sur-Seine, France Ivry-sur-Seine 94200 Louis Bertrand – Mirabeau – Sémard Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatrealeph.com/fr/latin-spectator/154_leonora-fargo »}, {« type »: « link », « value »: « https://annepalomeres.com/ »}]

Anne Palomeres Fanny Menegoz

© Léonora