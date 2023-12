François Essindi et la Tag Ekang Music Experiences… En concert au Théâtre Aleph, le 10 janvier 2024 Theatre Aleph Ivry-sur-Seine, 10 janvier 2024, Ivry-sur-Seine.

François Essindi et la Tag Ekang Music Experiences… En concert au Théâtre Aleph, le 10 janvier 2024 Mercredi 10 janvier 2024, 21h00 Theatre Aleph 15 euros, 10 euros pour les chômeurs et sans emploi, retraités. Gratuit pour les moins de 7 ans, (accompagnés)

François Essindi Abakuya et la Tag Ekang Music Expériences en concert en marrée haute à la péniche le son de la terre, le 16 décembre 2023 dès 20 heures… Un concert réussi au vrai sens du mot Réussi… D’ abord merci à mon Label Savoir-faire Ekang, merci a tous les musiciens qui ont cru a mes élucubrations et la projection de mon rêve de bâtir un projet autour de l’hommage aux Ancêtres, respectant le trajet qu’ils ont bravé (les clients et les musiciens) et le temps qu’ils ont sacrifié… Merci à la péniche le son de la terre, à toute l’équipe, mais surtout à mon ami, Arnaud Siété que j’ ai connu grâce au fait que j’avais fait un concert dans la péniche le Macournet accompagnant aux percussions l’artiste Nathalie Durand . Je profite donc de dire merci à madame Nathalie Durand. Je remercie le studio du Tremplin au 3/5 de la rue Raspail 94200 à Ivry sur seine, et le théâtre Aleph toujours a Ivry sur seine car c’est dans ces deux lieux que vous pouvez rencontrer les musiciens du projet Tag Ekang Music Expériences… Pour leurs répétitions.

Enfin, je profite de vous annoncer le premier concert de l’année 2024 de notre projet musical « Tag Ekang Music Expériences… » qui aura lieu le 10 janvier 2024 au théâtre Aleph à partir de 21 heures. Le théâtre Aleph se situe au 30 rue Christophe Colomb 94200 Ivry sur seine.

Métro Pierre et Marie Curie à la ligne 7 direction Mairie d’Ivry et 4 minutes à pied

Entrée : 15 euros

10 euros pour chômeurs, sans emploi et retraités

Enfants jusqu’à 7 ans, entrée gratuite, mais surtout (Enfants accompagnés)

Merci

François Essindi Abakuya, le joueur de NKUL de Manu Dibango promoteur et auteur du projet musical Tag Ekang Music Experiences…

Ekang Cameroun

Photo Victor Rouvre-2023