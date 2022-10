PARENT(HESES) – THEATRE-FORUM Théâtre Aleph, 25 octobre 2022, Ivry-sur-Seine.

PARENT(HESES) – THEATRE-FORUM Mardi 25 octobre, 18h00 Théâtre Aleph

Évènement gratuit, ouvert à tous !

Retrouvez la Compagnie A l’Affût au Théâtre Aleph le Mardi 25 octobre pour un Théâtre – Forum, un temps d’échange et de débat sur la parentalité. Garde d’enfants de + de 6 ans.

Théâtre Aleph 30 rue Christophe Colomb 94200 Ivry-Sur-Seine Louis Bertrand – Mirabeau – Sémard Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France

En coopération avec les Centres Sociaux Chevaleret, Toussarégo, 13 Pour Tous, les associations Yachad et REPI 2000, la CAF et la Mairie de Paris, la Compagnie à l’Affût vous invite à son Premier Forum Public de l’année 2022-2023 !

THÉÂTRE

Plusieurs groupes de parents volontaires présentent des situations qui exposent des problématiques en lien avec la parentalité et l’éducation.

FORUM

Les participant⸱es sont invité⸱es à réagir et à expliquer ce qu’iels auraient fait dans une pareille situation, puis à venir remplacer quelqu’un et mettre en pratique leurs alternatives. Mises en commun, elles permettent de dégager des idées concrètes et des solutions aux difficultés du quotidien. De fil en aiguille, on apprend à écouter l’autre, à comprendre son point de vue et à exprimer le nôtre.

L’artiste Anna Lafont-Jouan sera présente pour accompagner cette soirée avec de la musique et du chant.

Venez profiter d’un espace d’échange libre et égalitaire !

Rendez-vous à 18h pour partager pizzas et boissons !

Forum public de 19h à 21h

Les enfants de + de 6 ans (uniquement) seront également accueillis avec des activités et des animateurs et animatrices le temps du Forum Public.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T18:00:00+02:00

2022-10-25T21:00:00+02:00