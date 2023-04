Guillaume Théâtre, 13 mai 2023, Alençon Normandie Tourisme / Orne Tourisme .

Alençon ,Orne ,

Guillaume

2 Avenue de Basingstoke Théâtre Alençon Orne Théâtre 2 Avenue de Basingstoke

2023-05-13 – 2023-05-13

Théâtre 2 Avenue de Basingstoke

Alençon

Orne

.

La Snat61 confie la Création Partagée de la saison 2022/23 à l’alençonnais et Intrépide Arnaud Churin. Le principe reste inchangé, tout au long de la saison, les amateurs entourés de professionnels vous concoctent une représentation inédite. Le théâtre appartient à tous et il est primordial de pouvoir le partager ! S’inscrivant à merveille dans le projet d’envergure développé par la Cie La Sirène Tubiste depuis de nombreuses années sur le territoire, Arnaud Churin, Emanuela Pace et Jérôme Villedieu vous plongent dans la vie palpitante de Guillaume le Conquérant. Les amateurs participeront à l’ensemble des étapes clés inerrant à la création d’un spectacle. Par le biais d’ateliers d’écriture et de mise en jeu, ils exploreront un épisode marquant de la vie du Duc de Normandie avant de lui donner vie au plateau ! Sous la forme d’un spectacle-performance mêlant théâtre (de l’écriture à la mise en scène en passant par l’interprétation) et cultures urbaines en partenariat avec Zone 61, ils mettent leurs talents au service du projet et vous offrent leur version de Guillaume. Une création partagée faite pour et par les normands, accessible à tous, enrichissante et où la convivialité et l’expérience humaine s’associent à l’exigence artistique !

La Snat61 confie la Création Partagée de la saison 2022/23 à l’alençonnais et Intrépide Arnaud Churin. Le principe reste inchangé, tout au long de la saison, les amateurs entourés de professionnels vous concoctent une représentation inédite. Le théâtre appartient à tous et il est primordial de pouvoir le partager ! S’inscrivant à merveille dans le projet d’envergure développé par la Cie La Sirène Tubiste depuis de nombreuses années sur le territoire, Arnaud Churin, Emanuela Pace et Jérôme Villedieu vous plongent dans la vie palpitante de Guillaume le Conquérant. Les amateurs participeront à l’ensemble des étapes clés inerrant à la création d’un spectacle. Par le biais d’ateliers d’écriture et de mise en jeu, ils exploreront un épisode marquant de la vie du Duc de Normandie avant de lui donner vie au plateau ! Sous la forme d’un spectacle-performance mêlant théâtre (de l’écriture à la mise en scène en passant par l’interprétation) et cultures urbaines en partenariat avec Zone 61, ils mettent leurs talents au service du projet et vous offrent leur version de Guillaume. Une création partagée faite pour et par les normands, accessible à tous, enrichissante et où la convivialité et l’expérience humaine s’associent à l’exigence artistique !

Théâtre 2 Avenue de Basingstoke Alençon

dernière mise à jour : 2023-03-29 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme