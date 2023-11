Le Père de Florian Zeller (reprise) Théâtre Alchimic Carouge GE, 5 décembre 2023, Carouge GE.

Le Père de Florian Zeller (reprise) 5 – 17 décembre Théâtre Alchimic Plein tarif

CHF 29.00

AVS

CHF 22.00

AI, Chômeurs

CHF 20.00

Étudiants

CHF 18.00

Jeunes (moins de 20 ans)

CHF 14.00

Carte 20ans/20francs

CHF 10.00

C’est l’histoire d’un personnage très haut en couleur, André 80 ans, qui n’a plus toute sa tête. Sa fille hésite entre l’héberger sous son toit ou le placer dans une maison spécialisée. Mais André, qui vit désormais chez elle en croyant vivre encore chez lui, se révèle être un personnage étonannt et pas du tout décidé à renoncer à son indépendance… Les souvenirs de ce père se brouillent peu à peu, comme un puzzle auquel il manque toujours une pièce. Il commence à douter de ses proches, de son exprit et même de sa perception de la réalité, comme si le monde avait cessé d’être logique. La dérive d’André, la perte progressive de sa mémoire, de ses repères et de ses certitudes le reconduisent inexorablement vers un monde oublié depuis bien longtemps, l’enfance. Malgré la déchéance à laquelle on assiste dans la pièce, une série de situations absurdes, drôles et complexes se succèdent et s’entremêlent… Florian Zeller est l’écrivain contemporain français le plus joué au monde, et pour l’acteur Laurent Terzief, « un des rares auteurs d’aujourd’hui… qui élargit notre conscience de la vie. »

La pièce fait partie de la trilogie écrite par Florian Zeller, avec La Mère, nominée aux Molières en 2011, et Le Fils en 2018. Cet auteur est, selon L’Express, « le meilleur dramaturge français, avec Yasmina Reza » et, selon The Guardian, « l’auteur de théâtre le plus passionnant de notre époque ». La transposition de ette pièce au cinéma, réalisée par Florian Zeller lui-même, fut primée aux Oscars en 2021 et a reçu tout récemment le prix du meilleur scénario aux European Film Awards

