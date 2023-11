Les Tournesols, de Fabrice Melquiot, 11-29 nov. 2023 Théâtre Alchimic Carouge GE, 11 novembre 2023, Carouge GE.

Les Tournesols, de Fabrice Melquiot, 11-29 nov. 2023 11 – 28 novembre Théâtre Alchimic Plein tarif

CHF 29.00

AVS

CHF 22.00

AI, Chômeurs

CHF 20.00

Étudiants

CHF 18.00

Jeunes (moins de 20 ans)

CHF 14.00

Carte 20ans/20francs

CHF 10.00

Cette pièce entre la comédie grinçante et la tragi-comédie, examine ce qui se passe dans une micro-société de femmes d’aujourd’hui, en l’absence d’homme, à notre époque du nouveau féminisme et dans la foulée du mouvement Me Too.

L’intrigue se déroule dans une maison en province, à la fois près et loin de tout, où vivent en huis-clos une femme de soixante ans avec ses trois filles qu’elle a eues de trois pères différents, parce qu’elle en a successivement divorcé. Cette mère vit repliée du monde extérieur qu’elle dépeint comme un monde d’hommes dont elle a terriblement souffert, un monde fait de tromperies, de tricheries, de violences et de mensonges, où les femmes n’existent qu’en objets de plaisirs et de fantasmes, en proie aux volontés du patriarcat qu’elle a fui avec ses trois enfants d’âge majeur.

Mais cette mini-société de femmes sans homme est-elle meilleure ? Ce petit monde féminin, dont les trois jeunes-filles veulent goûter à la vie, se heurte inexorablement au monde extérieur, celui où il y a les hommes, avec une violence qui entraîne inexorablement au drame…

Dans ce choc entre ces deux mondes, la solitude devient isolement et l’amour se fait fardeau. Il en ressort une comédie contemporaine sombre et drôle à la fois, traitée de façon tendre et poétique, au point qu’elle fait réfléchir en soulevant beaucoup de questions sans donner de réponse.

Avec humour comme remède à la mélancolie, Fabrice Melquiot tisse la biographie doucement névrosée de quatre femmes garrottées les unes aux autres.

Fabrice Melquiot compte parmi les plus importants auteurs de théâtre français actuels. Il fait partie des plus joués dans la francophonie, avec environ quatre-vingt pièces à son répertoire.

Théâtre Alchimic Avenue Industrielle 10, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 301 68 38 http://www.alchimic.ch [{« type »: « link », « value »: « https://shop.e-guma.ch/alchimic/fr/events/les-tournesols-1631407 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-alchimic/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T19:00:00+01:00 – 2023-11-11T20:20:00+01:00

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:20:00+01:00

Graphisme: Sasha Guerreiro, @sachartss