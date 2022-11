Théâtre : « Alceste et Jeanne » Francoulès Francoulès Catégories d’évènement: Francoulès

Lot Francoulès EUR Le groupe de l’Agrithéâtre a vu le jour en 2013, après trois années d’ateliers de formation d’acteur dirigés par B.Sisqueille. avec deux spectacles : Gargantua, Arrobas, puis en 2017 avec « la cravate bleue » spectacle sur l’internement d’Antonin Artaud à Rodez. Le Covid ayant freiné ses activités, avec trois représentations en 2018 du « Quantique des trottoirs », comédie apocalyptique, l’Agrithéâtre revient cette année avec une Chronique Quercynoise pendant la révolution Française. Notre travail vise à maintenir le théâtre dans une dynamique créative totale et contemporaine. A savoir interroger poétiquement et politiquement notre actualité, en dehors des sentiers battus de l’information officielle, et de l’art institutionnel . Avec : Emmanuel Calvy, Marie Pierre Cecchel, Anne Laevens Pons, Kristine Orero Cabessut, Gilles Septier, Nathalie Clot, Brigitte Dubost, Isis Lafage et Benjamin Sisqueille Régie lumière : Audrey Bartholemot

Costume : Marie Yolande Capouix Tragédie, comédie, peu importe le genre. Le tout pour le théâtre est de parler du monde, alors nous nous y employons, passionnément . Nous devenons chroniqueur, parlons local, du monde global. Et nous prenons pour héros un jeune noble Quercynois en quête de vérité et une camérière, paysanne espiègle et déterminée. Pour Alceste et Jeanne, le monde moderne qui va voir le jour en cette année 1789, est aussi celui où naît leur enfant, et c’est un monde qui s’embrase. Notre époque est-elle vraiment différente, n’est-elle pas en proie à des problèmes dont l’éternel retour indique l’échouage d’un progrès social tant souhaité ? L’histoire d’amour entre Alceste et Jeanne en explore les causes, dans les décombres de nos mythologies familiales. Benjamin Sisqueille agrithéâtre@gmail.com +33 6 08 05 88 63 Affiche Alceste et Jeanne

