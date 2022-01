Théâtre « Album » Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre « Album » Hendaye, 12 mars 2022, Hendaye. Théâtre « Album » Espace Culturel Mendi Zolan Boulevard de la Mer Hendaye

2022-03-12 – 2022-03-12 Espace Culturel Mendi Zolan Boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Durée : 65 minutes. A partir de 10 ans. Par la compagnie Formol Laborategia. Nous parlons beaucoup des jeunes.

Nous autres, les milléniaux, sommes perçus comme incapables d’assurer la gestion des responsabilités héritées des générations antérieures. Nous serions puérils, précaires, intolérants à la frustration, sans inquiétudes, perdus, surdiplômés. Eh bien d’accord, nous porterons tous ces problèmes sur nos épaules

et nous allons assumer ces étiquettes.

Mais qu’avons-nous réellement à dire ? Qu’attendez-vous de nous ? Qui sommes-nous ?

Cette recherche n’est pas une autopsie, pas un portrait, pas un selfie. C’est l’Album de ceux qui regardent.

Bienvenue dansnotre cage. Durée : 65 minutes. A partir de 10 ans. Par la compagnie Formol Laborategia. Nous parlons beaucoup des jeunes.

Nous autres, les milléniaux, sommes perçus comme incapables d’assurer la gestion des responsabilités héritées des générations antérieures. Nous serions puérils, précaires, intolérants à la frustration, sans inquiétudes, perdus, surdiplômés. Eh bien d’accord, nous porterons tous ces problèmes sur nos épaules

et nous allons assumer ces étiquettes.

Mais qu’avons-nous réellement à dire ? Qu’attendez-vous de nous ? Qui sommes-nous ?

Cette recherche n’est pas une autopsie, pas un portrait, pas un selfie. C’est l’Album de ceux qui regardent.

Bienvenue dansnotre cage. +33 5 59 48 30 49 Durée : 65 minutes. A partir de 10 ans. Par la compagnie Formol Laborategia. Nous parlons beaucoup des jeunes.

Nous autres, les milléniaux, sommes perçus comme incapables d’assurer la gestion des responsabilités héritées des générations antérieures. Nous serions puérils, précaires, intolérants à la frustration, sans inquiétudes, perdus, surdiplômés. Eh bien d’accord, nous porterons tous ces problèmes sur nos épaules

et nous allons assumer ces étiquettes.

Mais qu’avons-nous réellement à dire ? Qu’attendez-vous de nous ? Qui sommes-nous ?

Cette recherche n’est pas une autopsie, pas un portrait, pas un selfie. C’est l’Album de ceux qui regardent.

Bienvenue dansnotre cage. Unai Bellamy

Espace Culturel Mendi Zolan Boulevard de la Mer Hendaye

dernière mise à jour : 2021-12-27 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Espace Culturel Mendi Zolan Boulevard de la Mer Ville Hendaye lieuville Espace Culturel Mendi Zolan Boulevard de la Mer Hendaye

Hendaye Hendaye https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/