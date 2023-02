THÉÂTRE – ALBERT ET LA BARONNE Kanfen Kanfen Kanfen Catégories d’Évènement: Kanfen

Moselle

THÉÂTRE – ALBERT ET LA BARONNE Kanfen, 3 février 2023
38 rue de Hettange Centre socioculturel

2023-02-03 20:00:00

Centre socioculturel 38 rue de Hettange

Kanfen

Moselle Kanfen Elle nous avait épatés par son travail dans “Les amazones” en ouverture de saison avec un style vif et précis et un jeu très juste des actrices et des acteurs.

Cette fois ils sont deux en scène : Pierre Bibochet est un garagiste peu scrupuleux et la pauvre Madame De La Brosse en fait les frais constamment et en perd littéralement les pédales.

Les répliquent s’enchaînent à vive allure. Il n’y a pas de doute : on est là pour rire et pour savourer les incroyables rebondissements de ce face à face bien huilé (ha ha !)… mairie-kanfen@orange.fr +33 3 82 50 61 10 https://www.kanfen.fr/ Centre socioculturel 38 rue de Hettange Kanfen

