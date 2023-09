Théâtre – Hiboux Théâtre Albarède – 4 rue de l’Albarède Ganges Catégories d’Évènement: Ganges

Hérault Théâtre – Hiboux Théâtre Albarède – 4 rue de l’Albarède Ganges, 1 novembre 2023, Ganges. Ganges,Hérault Hiboux, Compagnie les 3 Points de suspension

Théâtre

A partir de 14 ans, 95 minutes.

2023-11-01 19:00:00 fin : 2023-11-01 . .

Théâtre Albarède – 4 rue de l’Albarède

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Hiboux, Compagnie les 3 Points de suspension

Theater

Ages 14 and up, 95 minutes Hiboux, Compagnie les 3 Points de suspension

Teatro

A partir de 14 años, 95 minutos Eulen, Compagnie les 3 Points de suspension

Theater

Ab 14 Jahren, 95 Minuten Mise à jour le 2023-08-29 par ADT34 Détails Catégories d’Évènement: Ganges, Hérault Autres Lieu Théâtre Albarède - 4 rue de l'Albarède Adresse Théâtre Albarède - 4 rue de l'Albarède Ville Ganges Departement Hérault Lieu Ville Théâtre Albarède - 4 rue de l'Albarède Ganges latitude longitude 43.9326134;3.708151

Théâtre Albarède - 4 rue de l'Albarède Ganges Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ganges/