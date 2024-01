REMI DO ET GAGABOUM THEATRE AKTEON Paris, 13 mars 2024, Paris.

Du 10 janvier au 13 mars 2024Merc/Sam/Dim et tous les jours pendant les vacancesA 14h30A partir de 4 ansRémi Do aime les mélodies, Gagaboum les bruits. Gagaboum chante la ville, Rémi Do les champs. Et pourtant…Ils vont faire un duo détonant ! Drôle et enlevé… Le ton est malicieux, la mise en scène, pleine de fantaisie pour ce rat des villes et rat des champs version 2.0. (Le Parisien)Spectacle musical librement inspiré de La Fontaine, Rémi Do et Gagaboum mêle chansons originales et découvertes sonores, humour et poésie, pour le plaisir des plus petits… comme des plus grands !Durée : 45 minCompagnie Regarde il neigeAvec Gaëlle Hispard ou Louise Ferry ou Ariane Louis et Mathieu Gerhardt ou Jérémy Branger ou Victor PitoisetMise en scène – Marc Beaudin et Gaëlle HispardTextes et musiques – Mathieu Gerhardt et Gaëlle HispardCréation sonore – Simon PoupardScénographie – Jean-Marie GranghaudCréation lumière – James Groguelin La presse en parle LE PARISIENDans sa dernière création, la compagnie Regarde il Neige livre un spectacle pour les tout-petits, drôle et enlevé, sur la rivalité qui oppose ces deux univers. (…) Le ton est malicieux, la mise en scène, pleine de fantaisie pour ce rat des villes et rat des champs version 2.0. On aime les morceaux rock aux mélodies entêtantes et aux textes bien sentis, qu’on continue à fredonner une fois le spectacle terminé. – Pauline Conradsson

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 14:30

THEATRE AKTEON 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75