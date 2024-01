PIERROT AU ZOO THEATRE AKTEON Paris, 2 mars 2024, Paris.

Du 13 janvier au 03 mars 2024Samedi / Dimanche et tous les jours pendant les vacancesA 17h30A partir de 1 anUne farandole de notes et de musique pour un spectacle vivant et coloré !Ca y est ! Pierrot a 3 ans ! Il a soufflé les 3 bougies de son gros gâteau d’anniversaire ! Papa et Maman lui ont offert un bel appareil photo ! En couleur ! Et zou ! En avant ! Pierrot va au zoo photographier les animaux…. « Pierrot au zoo » est un petit conte à tiroirs tout simple où les animaux parlent et discutent avec Pierrot. Tout un univers animalier est proposé avec quelques chansons connues et des rythmes très joyeux: la reprise « des petits cochons pendus au plafond » est à découvrir ! la famille tortue, et bien d’autres encore nous entraînent dans une farandole de notes et de musique.Durée 35 mnLa LogeAuteur compositeur et mise en scène : Sylvain bernertAvec en alternance : Romane Coumes et Wilfried Kufferath ou Joshua Desserre et Romane Coumes ou Madison Golaz et Sophie Maksimovic ou Xavier Bartens et Anne Leterrier La presse en parleTÉLÉRAMA La trame simple est interprété par deux personnages un peu lunaires. Entourés de tout un tas d’instruments, l’un chante, raconte, joue du ukulélé, l’autre, muet et candide, l’accompagne à la guitare électrique ou assure la rythmique. L’histoire se déroule avec une même structure narrative, comme un refrain, et à chaque animal rencontré (cochon, éléphant, girafon…) correspond une jolie chanson. Un spectacle bien écrit, parfaitement rodé et adapté aux petits. TTPARISCOPE On a aimé et apparemment on n’était pas les seuls. […] Un spectacle jeune public de bon goût, tout en charme, bien ficelé et parfaitement rôdé, qui sied à merveille au tout jeune public.

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 17:30

Réservez votre billet ici

THEATRE AKTEON 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75