HOP ET RA THEATRE AKTEON Paris, 2 mars 2024, Paris.

Du 13 janvier au 1er avril 2024Date supplémentaire le 1er avrilSamedi/Dimanche et tous les jours pendant les vacancesA 10h30A partir de 1 anOpéra pour culottes courtes… Voyageant de Mozart à Bizet, nos deux personnages colorés, Hop & Râ, sauront vous en-chanter !Plongez dans le monde en-chanté d’Hop et Râ et voyagez dans les Airs… de Mozart à Bizet. Chez Hop et Râ, le quotidien n’est pas tout à fait ordinaire. Hop aime les biscottes et jouer les marmottes. Râ gigote et sur son ukulélé pianote. Au tempo d’une ritournelle loufoque, Hop et Râ rient, tournent, râlent. Parfois, Hop rit et Râ râle. Parfois Hop râle et Râ rit. Mais c’est plus rare. De solo en duo, Hop et Râ s’animent sous des Grands Airs pour vous embarquez dans une folle journée, en oubliant presque ce qu’ils ont à faire … Construire leur carrousel adoré.Durée 30 mnCompagnie ZebulineMise en scène Fabienne PontoireAvec Lys Santellani ou Juliette Boudet ou Macha Lemaître et Emilie Sestier ou Capucine Baroni ou Stéphanie BoréCostumes de Caroline GonzalezConception décor : Adrien Richard

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 10:30

THEATRE AKTEON 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75