LE BIDON DU LOUP THEATRE AKTEON Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Du 13 janvier au 1er avril 2024Sam/Dim et tous les jours pendant les vacancesDate supplémentaire le 1er avrilA 11h30A partir de 2 ansCrocodile, éléphant, petits cochons … attendent le docteur. Et le loup ? Que cache-t-il dans son bidon ? Deux comédiens, des bidons et des chansons pour faire rimer théâtre d’objets et humour.La salle d’attente du Docteur Raoul et de Monsieur Régis, son fidèle assistant, est pleine de patients. Une longue journée les attend : monsieur Crocodile a mal aux dents, monsieur Éléphant a le nez bouché, le petit Chaperon Rouge souffre d’une drôle de maladie… Mais que font les trois petits cochons ? Et le loup qui attend ? Que cache-t-il dans son bidon ? Sur scène, les deux comédiens manipulent des bidons de toutes tailles, de toutes formes et couleurs, jouent des apparitions et disparitions, interprètent des extraits de chansons inattendues et des comptines connues. Un duo qui fait rimer théâtre d’objets et humour.Durée 35 mnThéâtre d’objet musicalCie Midi 2De Marc DoumècheMis en scène par Madeleine MallaretAvec Marc Doumèche et Lonni Zapha

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 11:30

THEATRE AKTEON 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75