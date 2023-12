INCROYABLISSIME THEATRE AKTEON Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Du 14 janvier au 10 mars 2024Dates supplémentaires les 12, 13, 19 et 20 févrierLes dimanchesA 16hA partir de 4 ansAprès LES FABLES DE LA FONTAINE, Claude Monlouis vous emmène avec Cerise, Arsène et ses colombes dans la magie des contes, un univers où la persévérance rend possible l’impossible.Dans un coffre, se trouve un trésor, non ce n’est pas de l’or, ce sont des mots qui s’assemblent pour former des phrases, des phrases qui se réunissent pour écrire une histoire, histoire qui, si vous le voulez bien, va s’écrire avec vous. Tout a commencé comme ça…Un magicien de rue découvre une poupée qui lui parle. Elle souhaite devenir magicienne.Le magicien acceptera de la prendre comme assistante, mais arrivera-t-elle à le convaincre d’être à son tour magicienne ?C’est l’histoire de Cerise & Claude qui après de nombreuses péripéties, et avec l’aide des enfants, retournera dans le coffreDurée 55 mnCie L’heure au spectacle Mise en scène : Catherine PrugnardAvec Catherine Prugnard, Claude Monlouis et Amélie dans le rôle de CeriseConseillère artistique : Marjorie Fabre

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 16:00

THEATRE AKTEON 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75