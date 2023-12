BOUTCHOU ET LE GRAND OURS BLANC THEATRE AKTEON Paris, 7 janvier 2024, Paris.

A partir de 1 anSam/Dim et tous les jours pendant les vacancesA 17h30Une suite de « Boutchou le petit train » 25 ans après sa création, toujours interprété par les artistes (mi-musiciens, mi-clown) de La Loge.Boutchou a déjà fait plusieurs fois le tour de la terre avec ses amis. Mais aujourd’hui, il rencontre un grand ours blanc tout triste, qui cherche la banquise. Tous deux vont partir à la recherche de la neige vers le pôle nord, et en route, vont rencontrer de nombreux amis qui vont leur indiquer le chemin à suivre. Voici un conte promenade, une saga merveilleuse pour les tout-petits sur la convivialité et le partage, entrecoupée de chansons originales, rythmées et drôles. La LogeDirection artistique Sylvain BernertAvec Joshua Desserre avec Morgane Bagnous ou Antoine Pinquier, ou Romane Coumes et Wilfried Kufferath ou Marie Gebhard et Slim Defalla

Tarif : 11.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 17:30

THEATRE AKTEON 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75