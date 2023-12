BIEN FEE PERE NOEL THEATRE AKTEON Paris, 7 janvier 2024, Paris.

Du 11 novembre au 07 janvier 2024Merc/Sam/Dim et tous les jours pendant les vacancesRelâches les 24,25,31 decembre et 01 janv.A 16hA partir de 4 ansVous connaissez tous la fée clochette, mais pas Brenna la fée qui cloche!Après le succès de Fée pas ci, Fée pas ça, elle est de retour pour Noël. Quand une fée maladroite décide d’aider le Père Noël, on peut se douter qu’il y aura des étincelles. Dès que Brenna est là, c’est toujours la cata, et pour les cadeaux de Noël, il ne vaut mieux pas qu’elle s’en mêle…. À peine avait-elle réussi à retrouver son pays, qu’elle fait la plus grosse des boulettes, et en perd la tête. Nom d’une sorcière à l’envers, elle ne se rappelle même plus de ce qu’elle a fait hier ! Espérons qu’avec l’aide des enfants elle parviendra à retrouver la mémoire et le fil de son histoire.Durée 50 mnCie Les DévoreursAuteur : Thierry FrançoisMise en scène : Célia ClayreAvec en alternance : Ophélia Grimm ou Célia ClayreMusique : Jérémy LecoqCostume : Edith VesperiniMarionnettes : Francine ErtelDécor : Boris SéméniakoLumières : Célia Clayre

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 16:00

THEATRE AKTEON 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75