A partir de 4 ansDu 18 novembre au 07 janvierRelâches les 24, 25, 31 décembre et 01 janvierMerc/Sam/Dim et tous les jours pendant les vacancesA 14h30Suite inattendue rythmée et farfelue du célèbre conte ! Le loup à toujours faim ! Mais nos cochons lui réservent bien des surprises. Loufoque, musical et clownesque.Voici la suite inattendue du conte : le loup a toujours envie de croquer nos cochons, et se rend compte que pour devenir plus intelligent que les cochons, il lui faut aller à l’école! Arrivera-t-il à ses fins? Va-t-il manger nos cochons? Un conte humoristique, un peu déjanté, très musical qui prouve qu’avec ténacité on arrive toujours à un résultat. Celui du loup sera-t-il celui auquel il s’attend ?La LogeMise en scène / Ecriture Sylvain BernertAvec Marie Gebhard et Slim Defalla ou Wilfried Kufferath et Romane Coumes ou Antoine Pinquier et Joshua DesserreLa presse en parle« Pourquoi se fatiguer à raconter une histoire que les enfants connaissent sur le bout des doigts ? Pour le plaisir du jeu et de la réécriture ! Sur scène, le duo clownesque, l’un musicien (accordéon, ukulélé et bruitages), l’autre conteur-chanteur, ne s’en prive pas, s’interrompant ou s’interrogeant sur la suite à donner à l’histoire. La figure centrale devient celle du loup, qui, après un passage à l’école, tente plusieurs stratagèmes afin de croquer les trois petits cochons qui vivent, cette fois, dans un igloo à la montagne. Tout comme le père Noël, lequel finit vite fait saucissonné et enfermé dans le placard, les cochons sont un prétexte à inventer une suite au conte. Un jeu dans le jeu qui fonctionne, grâce à la complicité joyeuse des deux interprètes, qui se complètent et se répondent. » Telerama TT

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 14:30

THEATRE AKTEON 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75