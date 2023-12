LE SAPIN DE NOEL ENCHANTE THEATRE AKTEON Paris, 31 décembre 2023, Paris.

A partir de 2 ansDu 25 novembre au 07 janvierRelâches les 25 décembre et 01 janvierSam/Dim et tous les jours pendant les vacances10h30Une histoire de Noël pleine d’amitié et d’aventures ! Avec des héros, une casse pied, une fée, de la musique, des chansons et pleins de décorations !La famille loir hiberne. Mais le bruit de la ville réveille petit loir. Attiré par les sons étranges, il découvre sur la place du village un magnifique sapin de Noël ! Après l’avoir montré à sa maman il décide d’en décorer un lui-même dans la forêt. Avec l’aide de son copain le lapin, ils trouvent dans la nature fleurs, glands, fruits et légumes pour habiller leur sapin. Mais la chauve-souris insomniaque et de mauvaise humeur vole leurs décorations ! Alors la fée de la forêt vient à leur secours. Une histoire sur les rythmes de la nature et ceux de la ville pleine d’humour et de péripéties. Durée 30 mnCie La Fabrique des histoiresMise en scène Isabelle CanditoAvec en alternance : Benedicte Pellerin, Erica Angelini, Elisa Castus, Lydie Jucker, Léa LoïcVisuel : Bruno Chizat

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 10:30

Réservez votre billet ici

THEATRE AKTEON 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris Paris