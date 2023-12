CHARLOTTE LA MARMOTTE THEATRE AKTEON Paris, 30 décembre 2023, Paris.

A partir de 1 anQue se passe-t-il en haut de la Montagne ?Accompagnez Charlotte, en douceur et en musique, dans sa découverte de l’hiver ! Cette année Charlotte se réveille trop tôt, c’est encore l’hiver, qu’elle découvre pour la première fois ! Elle rencontre une ourse chocolatière, un oiseau qui fabrique des guirlandes, un lapin pâtissier et un renne décorateur… Que préparent-ils ? Où vont-ils ? Au chalet en haut de la montagne où se prépare la grande fête de l’hiver. Durée 30 mnCompagnie Zébuline Spectacle musical de marionnettes Autrice : Dominique Tondowski Metteuses en scène : Marion Clément-Thomas et Julie Le Rossignol-Gueant Marionnettes et décors : Compagnie Zébuline Avec en alternance : Mathieu Van Berchem ou David Braun

Tarif : 11.00 – 13.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 11:30

Réservez votre billet ici

THEATRE AKTEON 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris Paris