Théâtre: Ainsi soit-il! Carhaix-Plouguer, 26 mars 2022, Carhaix-Plouguer. Théâtre: Ainsi soit-il! Rue Jean Monnet Amphi Glenmor Carhaix-Plouguer

2022-03-26 – 2022-03-26 Rue Jean Monnet Amphi Glenmor

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer THÉÂTRE DE L’ENTRACTE Le pére Fagolle (prêtre sans histoire) devient célèbre car il a découvert dans son jardin un coffre plein de pièces d’or. Les médias s’intéressent à lui et il reçoit la visite de son évêque, accompagné d’une journaliste travaillant pour un mensuel catholique intégriste. Le diable s’en mêle et la journée ne va pas du tout se dérouler comme prévu ! Auteur : Jean François Champion

Mise en scène : Jean Paul Gourlay

