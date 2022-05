THÉÂTRE – AIME COMME MARQUISE

THÉÂTRE – AIME COMME MARQUISE, 24 mai 2022, . THÉÂTRE – AIME COMME MARQUISE

2022-05-24 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-24 22:35:00 22:35:00 “Aime comme Marquise” ou l’incroyable destin de Thérèse du Parc, dite “Marquise”, comédienne de la troupe de Molière. On est à Paris en 1668, Marquise se prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque le lieutenant général de la police entre dans sa loge pour l’interroger sur ordre du Roi… L’enquête nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres de son temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou encore… Louis XIV ! Un texte savamment documenté, aux pointes d’humour et mots d’auteurs, entremêlant alexandrins et prose. Chloé Froget signe une mise en scène sublime, les quatre comédiens sont remarquables, bluffants ! En plein festival Molière, la programmation du festival Aux Actes Citoyens qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

Et les réservations sont parties très fort ! Alors ne tardez pas, pour réserver : Espace Jean Jaurès – Place des Arts Tomblaine – 03 83 33 27 50. dernière mise à jour : 2022-04-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville