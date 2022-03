Théâtre Aigondigné, 11 mars 2022, Aigondigné.

Théâtre Aigondigné

2022-03-11 – 2022-03-11

Aigondigné Deux-Sèvres Aigondigné

Théâtre – Date : les vendredi 11 et 18, et les samedi 12 et 19 mars 2022

Heures : 20h

Lieu : Salle des fêtes de Mougon

Tarifs : Adultes 7€ -étudiants 3€ – gratuit pour les enfants de 10 ans et moins

Réservations au 05 49 05 85 54 ou sepmougon.lesgransdeble@gmail.com

Descriptif : La troupe de théâtre « Les Grains de Blé » interprètera une pièce d’Angélique Sutty : « Soirée pyjama »

Les jeunes de la troupe ouvrirons la soirée en interprétant une pièce en première partie.

pixabay

Aigondigné

