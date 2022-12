Théâtre « Ah ! Quelle agence » Tarnos, 26 février 2023, Tarnos .

Théâtre « Ah ! Quelle agence »

Salle Maurice Thorez Place Albert Castetz Tarnos Landes

2023-02-26 17:00:00 – 2023-02-26

Salle Maurice Thorez Place Albert Castetz

Tarnos

Landes

9 EUR La pièce de théâtre » Ah ! Quelle agence ! » vous est proposée par le Théâtre Chrysalide. La nouvelle comédie de la troupe de théâtre amateur Chrysalide s’attaque à une agence de travail temporaire. Dans l’agence Brindazur, le directeur est un peu timoré et de santé fragile et sa secrétaire se sent dérangée par les clients : une jeune fille malchanceuse, une psychiatre, un informaticien, une chef d’entreprise et Mme de Champrinois qui s’est trompée de porte. Les quiproquos fusent entre ces personnages hauts en couleurs. Qui va réussir à trouver ce qui lui convient ?

Rendez-vous à 17h.

Salle Maurice Thorez Place Albert Castetz Tarnos

