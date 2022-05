Théâtre : Agence sans risque Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Théâtre : Agence sans risque Aire-sur-l’Adour, 14 mai 2022, Aire-sur-l'Adour. Théâtre : Agence sans risque Centre d’animations 4 Rue René Mericam Aire-sur-l’Adour

2022-05-14 – 2022-05-14 Centre d’animations 4 Rue René Mericam

Les Illuminés du Marsan présente la pièce : l'Agence sans risque de Sylvine Ferrandis. Hélène Némésis dirige une agence spécialisée dans l'élimination des animaux nuisibles. Mais derrière cette activité officielle se cache une autre entreprise : l'élimination de maris encombrants. Secondée par Julie, secrétaire débutante, Hélène doit faire face aux demandes de ses clientes, tout en déjouant les pièges tendus par un inspecteur de police soupçonneux. Rendez-vous au centre d'animations d'Aire le samedi 14 mai à 20h30 8€, ouverture du guichet à 19h30

Centre d’animations 4 Rue René Mericam Aire-sur-l’Adour

