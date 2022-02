THEATRE – AFTER ALL SPRINGVILLE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-05-17 20:00:00 – 2022-05-17 20:50:00 Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis

Nancy Meurthe-et-Moselle Concept et mise en scène Miet Warlop (Belgique)

Qui n’a jamais imaginé des formes humaines dans des objets quotidiens ? Si vous le pouviez, en quel objet vous transformeriez-vous pour donner une existence humaine à votre maison ? +33 3 83 37 42 42 Théâtre Manufacture

