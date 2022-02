Théâtre Adultes par Le petit Théâtre Cugandais – 2022 Espace Culturel du Doué Cugand Catégories d’évènement: Cugand

Les adultes du Petit Théâtre Cugandais vous présenteront la pièce « La vie de chantier » de Dany Boon. Le samedi12 et dimanche 13 mars / le week-end du 18 au 20 mars à l’Espace Culturel du Doué.. ————————————————————————————————————————————————————————————————- Une permanence est organisée pour venir retirer vos places le samedi 26 février de 10h à 12h à la salle de Fromaget. Venez nombreux passer un bon moment de détente plein de surprises ! A partager en famille ! + d’infos : sur le Facebook de l’association Le Petit Théâtre Cugandais

Tout public. Adulte : 7€ ; – de 18 ans : 4€ ; gratuit pour les – de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:30:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T23:30:00;2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T23:30:00;2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T18:00:00

