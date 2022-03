Théâtre ados : Les Casse-Pieds Espace Yprésis Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Si Verres Sales m’était compté : ——————————– _Pièce de Laurent Guillot_ C’est officiel, les comtesses de la Chauffessèvre sont ruinées ! Alors pas de salades, ce sera pisa et vente du château pour le menu du soir ! Hélas, la vente du Château de Verres Sales n’est pas du goût de tous ses occupants….Et ça, ils ont bien l’intention de le faire savoir ! La Noce : ——— _Adaptation libre de la pièce de Cyrille Roger_ C’est l’histoire d’un mariage un peu trop rapide. L’histoire d’une famille un peu trop évasive. L’histoire de Jacques, ou plutôt celle d’Estelle….L’histoire d’un couple qui est ? était ? sera ? heureux…. C’est une histoire dans laquelle, vous, public, vous aurez votre mot à dire. 5ème Festival Des Saltim’Gosses Espace Yprésis Rond-point du Verger, Rue de Nantes – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée

