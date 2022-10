Théâtre : Ados.com

Théâtre : Ados.com, 21 octobre 2022, . Théâtre : Ados.com



2022-10-21 – 2022-10-21 Un père et son fils vous feront vivre le quotidien pimenté de deux générations qui même si elles ne se comprennent pas toujours peuvent parfois se retrouver pour le meilleur… et pour le rire. assoc.valloireloisirs@orange.fr +33 4 75 31 76 83 http://www.valloire-loisirs.fr/ dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville