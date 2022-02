Théâtre “Adopte une princesse.com” (samedi) Hinx, 12 novembre 2022, Hinx.

Théâtre “Adopte une princesse.com” (samedi) Route de Dax Espace Culture et Loisirs Hinx

2022-11-12 20:30:00 – 2022-11-12 22:00:00 Route de Dax Espace Culture et Loisirs

Hinx Landes

EUR Trois princesses de conte de fée découvrent que, dans leur quête de l’homme idéal, plus communément appelé « Prince Charmant », la vie n’est pas qu’un long fleuve tranquille, elle est plutôt tout en méandres. Pourtant, leur marraine leur avait promis qu’elles le trouveraient aux 4 coins du monde. Seulement, comment faire quand on est sur la Terre, qu’elle est ronde et qu’en conséquence, il n’est guère aisé d’y trouver des coins !

Pour mettre toutes les chances de leur côté, elles décident de s’inscrire sur un site de rencontre mais elles ne connaissent pas grand chose à l’informatique. La rencontre avec des installateurs internet suffira-t-elle à les remplir de bonheur ?

Une pièce en 2 actes de Nicolas Bouchereau et Christine Despres. Mise en scène Sylvie Canneviere. Une création « Les Boutentr’Hinx”.

+33 5 58 98 58 50

Route de Dax Espace Culture et Loisirs Hinx

