Théâtre “Adopte une princesse.com” Oderen Oderen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Oderen

Théâtre “Adopte une princesse.com” Oderen, 30 avril 2022, Oderen. Théâtre “Adopte une princesse.com” Oderen

2022-04-30 – 2022-04-30

Oderen Haut-Rhin Oderen Leur parrain leur avait promis qu’elles trouveraient leur prince charmant aux 4 coins du monde. Seulement voilà, la Terre est ronde et il n’est guère facile d’y trouver des coins !!! Trois princesses de conte de fée ont alors décidé de se mettre en colocation en attendant de trouver leur prince charmant. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, elles décident de s’inscrire sur un site internet mais elles ne connaissent pas grand chose à l’informatique… Leur parrain leur avait promis qu’elles trouveraient leur prince charmant aux 4 coins du monde. Seulement voilà, la Terre est ronde et il n’est guère facile d’y trouver des coins !!! En attendant de trouver leur prince charmant, elles décident de se mettre en colocation et de s’inscrire sur un site internet mais elles ne connaissent pas grand chose à l’informatique… +33 7 81 74 31 93 Leur parrain leur avait promis qu’elles trouveraient leur prince charmant aux 4 coins du monde. Seulement voilà, la Terre est ronde et il n’est guère facile d’y trouver des coins !!! Trois princesses de conte de fée ont alors décidé de se mettre en colocation en attendant de trouver leur prince charmant. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, elles décident de s’inscrire sur un site internet mais elles ne connaissent pas grand chose à l’informatique… Oderen

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Oderen Autres Lieu Oderen Adresse Ville Oderen lieuville Oderen Departement Haut-Rhin

Oderen Oderen Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oderen/

Théâtre “Adopte une princesse.com” Oderen 2022-04-30 was last modified: by Théâtre “Adopte une princesse.com” Oderen Oderen 30 avril 2022 Haut-Rhin Oderen

Oderen Haut-Rhin