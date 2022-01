Théâtre Ad’Hoc – Des gens intelligents 2,quai du Lénigo Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Théâtre Ad’Hoc – Des gens intelligents 2,quai du Lénigo, 29 janvier 2022, Le croisic. Théâtre Ad’Hoc – Des gens intelligents

du samedi 29 janvier au dimanche 30 janvier à 2, quai du Lénigo

Des gens intelligents Théâtre Ad’Hoc LA PIÈCE DE THÉATRE «DES GENS INTELLIGENTS» de Marc Fayet sera rejouée les 29 et 30 janvier 2022, salle Jeanne d’Arc, par la Troupe croisicaise AD HOC. Les comédiens étaient venus les 22 & 23 octobre dernier jouer cette pièce dans le cadre du Festival Théâtre en Automne 2021. Ayant rencontré un franc succès, la troupe réinvestit la Salle Jeanne d’Arc pour 3 représentations le Samedi 29 janvier (15H00 et 20H30) et le Dimanche 30 Janvier (15H00). Il s’agit d’une comédie grinçante sur le couple, les variations sur la complexité de la vie à deux. L’amitié est au cœur du débat aussi! * * * Informations et billetterie * Office de Tourisme Le Croisic * Internet: //my.weezevent.com/des-gens-intelligents * sur place 30’ avant les séances Des gens intelligents Théâtre Ad’Hoc LA PIÈCE DE THÉATRE «DES GENS INTELLIGENTS» de Marc Fayet sera rejouée les 29 et 30 janvier 2022, salle Jeanne d’Arc, par la Troupe croisicaise AD HOC. Le… 2,quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T15:00:00 2022-01-29T01:00:00;2022-01-30T15:00:00 2022-01-30T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu 2,quai du Lénigo Adresse Salle Jeanne d'Arc 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville 2,quai du Lénigo Le croisic Departement Loire-Atlantique

2,quai du Lénigo Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/