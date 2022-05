Théâtre “Adagio pour sol en guerre” Malay-le-Grand Malay-le-Grand Catégories d’évènement: Malay-le-Grand

Yonne

Théâtre “Adagio pour sol en guerre” Malay-le-Grand, 14 mai 2022, Malay-le-Grand. Théâtre “Adagio pour sol en guerre” Salle des fêtes Chemin de Covequelée Malay-le-Grand

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle des fêtes Chemin de Covequelée

Malay-le-Grand Yonne Malay-le-Grand Les comédiens de la troupe de théâtre de l’Entre-Deux Vanne présenteront leur nouvelle pièce “Adagio pour sol en guerre”, écrite et mise en scène par Laurent Guillot.

L’action se déroule dans un café parisien en 1942, durant l’Occupation, qui devient une plaque tournante du marché noir. Les situations délicates vont alors s’enchaîner. edvtheatre@orange.fr http://edvtheatre.wixsite.com/theaterplays Les comédiens de la troupe de théâtre de l’Entre-Deux Vanne présenteront leur nouvelle pièce “Adagio pour sol en guerre”, écrite et mise en scène par Laurent Guillot.

L’action se déroule dans un café parisien en 1942, durant l’Occupation, qui devient une plaque tournante du marché noir. Les situations délicates vont alors s’enchaîner. Salle des fêtes Chemin de Covequelée Malay-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Malay-le-Grand, Yonne Autres Lieu Malay-le-Grand Adresse Salle des fêtes Chemin de Covequelée Ville Malay-le-Grand lieuville Salle des fêtes Chemin de Covequelée Malay-le-Grand Departement Yonne

Malay-le-Grand Malay-le-Grand Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malay-le-grand/

Théâtre “Adagio pour sol en guerre” Malay-le-Grand 2022-05-14 was last modified: by Théâtre “Adagio pour sol en guerre” Malay-le-Grand Malay-le-Grand 14 mai 2022 Malay-le-Grand Yonne

Malay-le-Grand Yonne