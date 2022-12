Spectacle de contes « même pas peur » de Gilles Bizouerne Théâtre Acte 2 Saint-Philbert-de-Bouaine Catégories d’évènement: Saint-Philbert-de-Bouaine

Vendée

Spectacle de contes « même pas peur » de Gilles Bizouerne Théâtre Acte 2, 25 janvier 2023, Saint-Philbert-de-Bouaine. Spectacle de contes « même pas peur » de Gilles Bizouerne Mercredi 25 janvier 2023, 15h00 Théâtre Acte 2 Après trois ans d’arrêt, le Printemps du Livre se baladera à nouveau dans les communes de Terres de Montaigu du 19 janvier au 1er février 2023 Théâtre Acte 2 Rue Saint Philbert, 85660 Saint-Philbert-de-Bouaine Le Château de la Cote Saint-Philbert-de-Bouaine 85660 Vendée Pays de la Loire

02 51 41 91 17 Et si on jouait à se faire peur…Comment ? Avec des histoires surprenantes racontées du bout des lèvres, du bout des doigts. Entre éclats de rire et frissons, une rencontre cocasse et ludique. Soyez prêts à frissonner en ce début d’année ! Avec les 5 rendez-vous proposés par le Printemps du Livre se balade, vous allez débuter le Printemps du Livre de Montaigu avant l’heure ! Rencontres, spectacle, lectures, ateliers : venez profiter en petit comité d’instants littéraires avec des auteurs, pour petits et grands. Cette nouvelle édition s’organise en même temps que l’événement national des Nuits de la lecture, dont le thème en 2023 est la Peur dans la littérature. Avec le Printemps du Livre se balade, Terres de Montaigu et ses communes membres soutiennent et facilitent l’accès à la culture.

