2022-11-05 20:30:00 – 2022-11-05 22:00:00

Un cadre supérieur profite de l’absence de sa femme pour inviter chez lui une stagiaire facile à séduire. Mais au moment de conclure, on sonne à la porte et là tout s’enraille ! La troupe de théâtre bachamoise Métamorphose vous propose leur nouvelle pièce, une comédie en 3 actes intitulée « Accrochez-vous » écrite par Vivien LHERAUX, auteur de pièces comiques à succès. Rendez-vous les 5 et 6 novembre au cinéma La Concorde. Réservations les 25, 27, 29 et 31 octobre et les 2 et 4 novembre à l’Atelier du Cristal. Tarif : 8€ (gratuit jusqu’à 16 ans).

