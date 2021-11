Théâtre : A2 on a moins froid Villé, 5 décembre 2021, Villé.

Théâtre : A2 on a moins froid Villé

2021-12-05 17:30:00 – 2021-12-05

Villé Bas-Rhin Villé

Brrr… Une forêt gelée. Deux maisons glacées. Le froid s’est incrusté. Yuki et Crespina sont complètement givrées et n’en peuvent plus des « gla-gla ». Et en plus de tout cela, Angelotoucho n’a pas pu faire son travail hivernal : amener la chaleur dans tous les foyer… Alors, arriveront-elles, ENSEMBLE, à percer le mystère de ce grand froid ?

Un Spectacle-conte d’hiver interactif à savourer, avant, pendant et après les fêtes de fin d’année…

Notre histoire mélange les mots et joue avec les émotions pour éveiller le public au partage, à l’amitié, à la solidarité…

Yuki et Créspina sont des personnages haut en couleurs et inspirés par le clown et se mettent dans des situations burlesques.

L’énergie corporelle et expressive marque chaque personnage.

