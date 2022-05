Théâtre à Villerville : Si une histoire frappe à ta porte… Villerville Villerville Catégories d’évènement: 14113

2022-05-28 11:00:00 – 2022-05-28 Préau de l’école Patrick Grainville 3 Rue de Landal

Villerville 14113 Venez rencontrer Boris Vian, George Sand, Voltaire, Molière Shakespeare et d’autres… un jeune auteur en manque d’inspiration enquête à travers le temps pour leur poser une question simple : comment faites vous pour écrire une nouvelle histoire ? Après son succès de l’an dernier au chalet lors d’Un Festival à Villerville, la compagnie Les Sans Roi revient avec un spectacle tout public (à partir de 10 ans) intitulé Si une histoire frappe à ta porte… Le spectacle dure 35 minutes et est suivi d’une rencontre avec les comédiens. Venez rencontrer Boris Vian, George Sand, Voltaire, Molière Shakespeare et d’autres… un jeune auteur en manque d’inspiration enquête à travers le temps pour leur poser une question simple : comment faites vous pour écrire une nouvelle histoire… contact@unfestivalavillerville.com https://www.unfestivalavillerville.com/ Venez rencontrer Boris Vian, George Sand, Voltaire, Molière Shakespeare et d’autres… un jeune auteur en manque d’inspiration enquête à travers le temps pour leur poser une question simple : comment faites vous pour écrire une nouvelle histoire ? Après son succès de l’an dernier au chalet lors d’Un Festival à Villerville, la compagnie Les Sans Roi revient avec un spectacle tout public (à partir de 10 ans) intitulé Si une histoire frappe à ta porte… Le spectacle dure 35 minutes et est suivi d’une rencontre avec les comédiens. Préau de l’école Patrick Grainville 3 Rue de Landal Villerville

