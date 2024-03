Théâtre à Villegouge » Yvonne, Princesse de Bourgogne » Villegouge, samedi 23 mars 2024.

Théâtre à Villegouge » Yvonne, Princesse de Bourgogne » Villegouge Gironde

Un royaume imaginaire, une époque indéfinie Le prince Philippe, héritier du trône, recru d’ennui et de satiété, se rebiffe contre le protocole et ses cérémonies sans fin. Par défi, il jette son dévolue sur Yvonne, jeune roturière insignifiante, apathique, silencieuse, hors du monde. Pire, il décide de l’épouser !

Les parents du prince, la reine Marguerite et le roi Ignace, sont accablés. Moquée par les courtisans, Yvonne reste muette et son silence devient provocation. Malgré des tentatives répétées, nul ne parvient à la faire parler et la tension monte à la cour. Le passé ressurgit et fait éclater les apparences du présent le roi et son chambellan ont du sang sur les mains, le pouvoir royal n’est qu’une pure tyrannie et le rituel de cour une farce.

L’équilibre de la cour est menacé. Comment se débarrasser d’Yvonne ? Les solutions ne manquent pas !… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23 22:30:00

salle des fêtes

Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Théâtre à Villegouge » Yvonne, Princesse de Bourgogne » Villegouge a été mis à jour le 2024-03-08 par OT du Fronsadais