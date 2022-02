Théâtre « A Vies Contraires » pour AVLC Amphithéâtre de l’ISLT – Montaigu – MONTAIGU-VENDEE Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

du samedi 26 février au dimanche 27 février à Amphithéâtre de l’ISLT – Montaigu – MONTAIGU-VENDEE

Pour Arno, ce n’est pas vraiment ce qu’on peut appeler une bonne soirée. Julie vient de partir. Il se retrouve seul. Enfin, seul… Pas vraiment. Sophie et Daniel débarquent à l’improviste. Enfin à l’improviste… Pas vraiment ! Ils ont un « petit service » à demander à Arno. Enfin, « petit »… Pas vraiment !

Tarifs : adulte 8€ et -18 ans 4€ – Les Pieds au Plancher reverseront l’intégralité des bénéfices du weekend à l’association vendéenne de lutte contre le cancer.

« Les Pieds au Plancher » présentent « A vies contraires » Pièce de Julien ROULLE-NEUVILLE. Mise en scène par Olivier ORIEUX. Amphithéâtre de l’ISLT – Montaigu – MONTAIGU-VENDEE 3 bis boulevard Parpaillon – 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T23:30:00;2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T18:00:00

