Théâtre – A vendre, souvenirs compris
Le Pin-la-Garenne

Orne

5 mars 2022

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05

Le Pin-la-Garenne Orne Le Pin-la-Garenne Représentation théâtrale par la troupe de l’Amitié franco-tchèque Pays Mêlois/Pays de Libcany.

Organisé par l’association Le Pin-la-Garenne, patrimoine et nature, au profit de la restauration de la grande verrière (XVIème siècle) de l’église Saint-Barthélemy. Représentation théâtrale par la troupe de l’Amitié franco-tchèque Pays Mêlois/Pays de Libcany.

lepin1508@gmail.com +33 2 33 83 86 94

