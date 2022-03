Théatre à vendre Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Théatre à vendre Gujan-Mestras, 11 mars 2022, Gujan-Mestras. Théatre à vendre Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras

2022-03-11 – 2022-03-11 Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle

Gujan-Mestras Gironde EUR 5 5 Pièce jouée et écrite par les comédiens de l’A.T.G.M. Auteurs : Karine Maubourguet, Lucien Meyer, Jean De Caro, Richard Lecomte, Roland Gallo, Pierryves Lembeye

Mise en scène : Pierryves Lembeye. Le vieux théâtre de la ville est en très mauvais état. Madeleine la propriétaire, n’a pas la trésorerie pour le rénover. Plusieurs acquéreurs viennent pour lui faire des propositions de rachat. Mais la Directrice et plusieurs comédiens vont tout faire pour empêcher la vente. Dates:

Vendredi 11 mars à 21h

Samedi 12 mars à 21h

Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras

