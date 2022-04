Théâtre : “À rendre à M. Morgenstern en cas de demande” Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Théâtre : “À rendre à M. Morgenstern en cas de demande” Vassieux-en-Vercors, 25 juillet 2022, Vassieux-en-Vercors. Théâtre : “À rendre à M. Morgenstern en cas de demande” Mémorial de la Résistance – Musée de la préhistoire Col de La Chau Vassieux-en-Vercors

2022-07-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-25 19:30:00 19:30:00 Mémorial de la Résistance – Musée de la préhistoire Col de La Chau

Vassieux-en-Vercors Drôme Spectacle écrit et mis en scène par Frédéric Moulin, compagnie Les Beaux Parleurs, 2019.

A partir de 13 ans

Durée : 1h20 info@memorial-vercors.fr +33 4 75 48 26 00 http://www.memorial-vercors.fr/ Mémorial de la Résistance – Musée de la préhistoire Col de La Chau Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Mémorial de la Résistance - Musée de la préhistoire Col de La Chau Ville Vassieux-en-Vercors lieuville Mémorial de la Résistance - Musée de la préhistoire Col de La Chau Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors/

Théâtre : “À rendre à M. Morgenstern en cas de demande” Vassieux-en-Vercors 2022-07-25 was last modified: by Théâtre : “À rendre à M. Morgenstern en cas de demande” Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 25 juillet 2022 Drôme Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors Drôme