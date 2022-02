théâtre – « A qui perd dur » les Baladins de la combe noire Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux 12 12 EUR Théâtre : « A qui perd dur »par la troupe « les Baladins de la combe noire » samedi 2 avril à 20h30 à la Sittelle à Saint Laurent en Grandvaux. Sur réservation à l’office de tourisme 03 84 60 15 25.

Les Baladins de la combe noire, troupe de théâtre haut jurassienne formée d’amateurs, nous propose une comédie en quatre actes de Claude Husson : Olivier et Clément sont deux collègues qui ont gagné le gros lot au loto. Isabelle, la femme d’Olivier, aidée par ses amies et sa mère, s’affaire déjà à dépensé ce gain. Mais Clément a perdu le billet gagnant…

+33 3 84 60 15 25

