Théâtre – “A qui le tour ?” Montfort-en-Chalosse, 26 février 2022, Montfort-en-Chalosse.

Théâtre – “A qui le tour ?” Le Café Scène Avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse

2022-02-26 20:30:00 – 2022-02-26 22:00:00 Le Café Scène Avenue Jean Jaurès

Montfort-en-Chalosse Landes Montfort-en-Chalosse

EUR “A qui le tour ?”, une comédie de Francis Cance.

Lucien gagne au loto ! Mais que faire de tout cet argent ?

Heureusement que Germain, son colocataire, est là pour lui donner de bons conseils – plus ou moins honnêtes – au milieu des sollicitations soudaines et envahissantes. Le “pauvre” Lucien va passer par toutes les émotions liées à sa nouvelle notoriété… Entre les coups de téléphone répétés, et les visites intéressées, les deux “compagnons” arriveront-ils à trouver une solution pour retrouver leur tranquillité ?

Organisé par la Mairie.

“A qui le tour ?”, une comédie de Francis Cance.

Lucien gagne au loto ! Mais que faire de tout cet argent ?

Heureusement que Germain, son colocataire, est là pour lui donner de bons conseils – plus ou moins honnêtes – au milieu des sollicitations soudaines et envahissantes. Le “pauvre” Lucien va passer par toutes les émotions liées à sa nouvelle notoriété… Entre les coups de téléphone répétés, et les visites intéressées, les deux “compagnons” arriveront-ils à trouver une solution pour retrouver leur tranquillité ?

Organisé par la Mairie.

+33 9 64 21 19 31

“A qui le tour ?”, une comédie de Francis Cance.

Lucien gagne au loto ! Mais que faire de tout cet argent ?

Heureusement que Germain, son colocataire, est là pour lui donner de bons conseils – plus ou moins honnêtes – au milieu des sollicitations soudaines et envahissantes. Le “pauvre” Lucien va passer par toutes les émotions liées à sa nouvelle notoriété… Entre les coups de téléphone répétés, et les visites intéressées, les deux “compagnons” arriveront-ils à trouver une solution pour retrouver leur tranquillité ?

Organisé par la Mairie.

Les Papets

Le Café Scène Avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse

dernière mise à jour : 2022-02-22 par