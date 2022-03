Théâtre “A quelle heure on ment ?” (solidarité Ukraine Périgord) Léguillac-de-l’Auche Léguillac-de-l'Auche Catégories d’évènement: Dordogne

Léguillac-de-l'Auche

Théâtre “A quelle heure on ment ?” (solidarité Ukraine Périgord) Léguillac-de-l’Auche, 29 avril 2022, Léguillac-de-l'Auche. Théâtre “A quelle heure on ment ?” (solidarité Ukraine Périgord) Salle des fêtes Le Bourg Léguillac-de-l’Auche

2022-04-29 – 2022-04-29 Salle des fêtes Le Bourg

Léguillac-de-l’Auche Dordogne Léguillac-de-l’Auche Les Joyeux Compères présentent : « A quelle heure on ment ? », comédie de Vivien Lhéraux. Entracte avec buvette.

RDV 20h30, salle des fêtes.

Participation libre au profit de Solidarité Ukraine Périgord.

Salle des fêtes Le Bourg Léguillac-de-l’Auche

